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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة تنفي ظهور حالة ثانية حاملة لـ«كورونا» (فيديو)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:58 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
أحلام عبدالرحمن
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علقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على ما تردد حول خروج حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا من مصر إلى الصين عبر موسكو، قائلة: «أول مرة أسمع الكلام ده».

وأضافت هالة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «لدينا شفافية كاملة لو فيه أي حاجة هنعلن عنها، ونحن ننسق مع السفارة الصينية، ونتابع، ولدينا حجر قوي، مفيش حاجة تخوف».

وطالبت وزيرة الصحة من يردد تلك الأخبار أن يتحرى الدقة، مردفة: «أجد صعوبة في متابعة ما يقال بشكل غير رسمي، وإني أخلي زملائي يسيبوا كل حاجة ويتابعوها، نحن شغالين على مصادر موثقة».

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، علق على الأنباء التي ترددت عن ظهور حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا عائدة من القاهرة إلى الصين، قائلًا: «تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية ومع السفارة الصينية ولم نجد لديهم رصد أو معلومات حتى الآن عن الحالة، وجار التأكد من صحة الخبر من عدمه، والبحث عن منبع الخبر المنشور لمتابعته».

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