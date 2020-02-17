برلمانى يحذر من انتشار عربيات الطعام المتنقلة خارج المدارس

تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، بشأن انتشار "عربيات" الطعام المتنقلة خارج المدارس فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، دون رقابة مما يجعلها مصدر خطورة على صحة التلاميذ.وأوضح طوبيا، أن هذه "العربيات" لا تخضع للرقابة، والأطعمة قد تكون غير مطابقة للمواصفات، لأنها غير خاضعة للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المعنية، وهذا الأمر قد يتسبب فى إصابة الطلاب ببعض الأمراض، فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الصحة لتحسين المنظومة والخدمة المقدمة للمواطنين والقضاء على الأمراض المزمنة، من خلال عدد من المبادرات والقرارات، وبهذا من باب أولى أن يتم التصدى لهذه الظاهرة حتى لا تكون هناك كوارث صحية.وأضاف عضو مجلس النواب، أن صحة الإنسان من أبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام البرلمان، مشددا على ضرورة تطبيق القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ"عربات الطعام" لضمان تشديد الرقابة عليها وضمان جودة المنتجات التى تقدمها.وأشار طوبيا إلى أن القانون شدد على أهمية الحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، كما تلتزم وحدات الطعام المتنقلة وفقا للقانون بالمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظام العام، ومنع التلوث، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.