«القيم والأخلاق وأثرها على التعامل مع الناس» بثقافة بورسعيد

عقد قصر ثقافة بورسعيد محاضرة بعنوان "القيم والأخلاق وأثرها على التعامل مع الناس" ألقاها الدكتور توفيق خطاب، تناول خلالها الأسباب التى أدت إلى معاملات الناس السيئة وكيفية علاجها والاهتمام بالقيم الإيجابية والتمسك بالفضائل، وتعزيز قيم التسامح والوفاء بالعهود والمواثيق وفقا لما أمر به الدين الحنيف، بحضور طلاب مركز التدريب المهنى ببورسعيد.ونظمت مكتبة ٦ أكتوبر محاضرة بعنوان "العدالة الاجتماعية فى المجتمع وتأثيرها على التنمية"، ألقاها أسامة المصري، تحدث فيها عن مفهوم العدالة وطرق تحقيق العدالة فى مصر، وعمل مقارنة بين جميع الدول سواء كانت أوربية أو عربية.وأشار إلى أن جميع الثورات طالبت بضرورة، تحقيق العدالة من أجل بناء المجتمع ولكى يتحقق ذلك لا بد من مشاركة الشعب مع الدولة من أجل التنمية التى ستصل بنا إلى العدالة، وتحسين مستوى الشعوب بالعمل والاجتهاد والصبر والمصابرة للوصول للهدف، واختتم المحاضرة بالتوعية للطلاب من أجل تحقيق مستوى أعلى لهم للوصول إلى التنمية.