قائد طائرة العائدين من الصين: أسرتى رفضت سفرى إلى ووهان

قال الكابتن أشرف الهواري، قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان، إن زوجته وأولاده عارضوا في البداية سفره إلى الصين خوفا عليه، لكنه استطاع أن يقنعهم.وأضاف الهواري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أقنعتهم أن السفر إلى الصين فرصة لتنفيذ مهمة كلفت بها من بلدي، وفخور وبشكر ربنا على هذه الفرصة».ولفت كابتن الطائرة، إلى أن أولاده متهيبين التعامل معه، منذ عودته، ويحاولون تجنبه إلى أن يطمئنوا.وأشاد بدور وزارة الصحة في إتاحة مستشفى الحجر الصحي خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية في مستشفى النجيلة بمطروح كانت على أعلى مستوى.وأكد أن المشاركة في الرحلة جاء بشكل تطوعي وليس إجباريا، موضحًا أن التنسيق بشكل كامل بين وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة قبل توجه الطائرة إلى مدينة ووهان الصينية».وأشار إلى أن طاقم الطائرة شعر بالخوف والذهول حينما وجد مدينة ووهان خاوية ولا أثر للحياة فيها، معلقا «أول مرة في حياتنا نشوف المنظر ده».وأضاف الهواري: «طاقم الطائرة كان على مستوى عالي في التعامل مع الركاب».