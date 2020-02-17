تامر أمين يشيد بمنع المهرجانات ويوجه نصيحة لرمضان

أشاد الإعلامي تامر أمين بقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، مؤكدًا أن المهرجانات تحولت إلى ظاهرة وأصبحت اللون الوحيد الموجود والمكتسح على الساحة.وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لابد من توقف المهرجانات لأنه لا يجوز أن يكون هذا هو الفن المصري فقط"، مشيرًا إلى أنه مع قرار النقابة لأنه مع الانضباط ومن يرى نفسه يجيد الغناء يخضع للامتحان ويغني ومن يرسب فيه لايوجد له شيئًا لدينا.وأكد أنه مع قرار منع محمد رمضان من الغناء لأن الموضوع زاد عن حده، وأرى أنه من فتح الطريق لهيصة المهرجانات، وفرصة لرمضان أن يركز فيما هو موهوب فيه بجد وهو التمثيل لكي يكون لدينا موهبة جيدة.وتابع: «يتبقى لدينا مشكلة واحدة وهي كيف يتم التعرف على الأغنية العادية وأغنية المهرجان، لأن هناك أغاني لا تستطيع التفرقة فيها بينهما مثل أغنية عايم في بحر الغدر وكذلك بعض مقاطع بنت الجيران».