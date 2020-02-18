فى 7 خطوات.. كيف تصبح المرأة رائدة أعمال ناجحة؟

تحلم الكثير من الفتيات، بأن يصبحن رائدات أعمال ناجحات، وصاحبات مشروعات هامة لهم ولمجتمعهن، لكن لابد لتحقيق كل تلك الإنجازات، التخطيط اللازم والعمل الجاد، لكي تستطيع كل فتاة الوصول لأهدافها بالشكل الصحيح.





ولهذا نستعرض فى السطور التالية 7 خطوات هامة لكي تكوني رائدة أعمال ناجحة، بحسب منظمة Entreprenelle لتمكين المرأة.





- يجب أن يكون لديكِ أساسيات ريادة الأعمال وكيفية إدارة مشروع وتعّليم أساسيات هامة لبداية مشروعك مثل الـmarketing.





- يعد من أهم الأمور تنمية مهاراتك مثل الـPresentation skills وكيفية توسيع دائرة علاقاتك.





- من المهم أيضًا التواصل مع خبراء في ريادة الأعمال وخبراء في المجال الذي ترغبين العمل لتنفيذ مشروعك بشكل سليم.





- أيضًا عليك معرفة أنه من المهم أن يكون حولكِ مجموعة من الأشخاص التى تعمل على تشجيعك وتلهمك، فهم سيكونون مصدر إلهام كبير لكِ.





- احرصي على أن يكون لديك مرشد mentor تسأليه عن رأيه، ويخطو معك تفاصيل تنفيذ مشروعك.





- من الضروري التعرف ومتابعة مشاريع تم تنفيذها بالفعل فى مجالكِ، ومعرفة أسباب ونقاط ما يميز مشاريعهم.



