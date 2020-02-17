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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مستنقعات أسطنبول».. مسعود حامد ينقلب على الإخوان ويفضح إعلامهم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:22 م
الإخواني مسعود حامد،
الإخواني مسعود حامد،
محمود عرفات
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سلط الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» على اعترافات الإعلامي الإخواني مسعود حامد، عقب انقلابه على الجماعة الإرهابية بعد 6 سنوات من الخروج من مصر.

وأوضح الباز في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن مسعود حامد كشف من خلال برنامجه «إني اعترف» الذي يذاع تباعا على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أننا أمام مستنقع كبير يضم الإخوان في أسطنبول.

وأكد مسعود حامد في برنامجه، أن القنوات الإخوانية «وطن ومكملين والشرق» وقعت في أخطاء كارثية بالخطاب الإعلامي، وأهملت القضية الفلسطينية بشكل كبير وجعلتها قضية هامشية.

ولفت مسعود إلى أن الإعلامي محمد جمال هلال استضاف على الهاتف الصهيوني هشام فريد، وضلل الجمهور وقال إنه خبير فلسطيني، وكررتها قناة مكملين بعدها بأسبوعين واستضافت نفس الشخص.

وواصل مسعود أن الإعلام الإخواني في أسطنبول هو خطاب إغاثي يدعي المظلومية بشكل هيستيري دون إيجاد حلول، وكانهم كربلائيون، لافتا إلى أن هذا الخطاب ينتهك كل المواثيق الإعلامي وميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.

واستكمل أن الإعلام الإخواني يمارس كافة الانتهاكات لمواثيق الشرف الصحفي، كما أنه ينتهك حقوق العاملين معهم، ولا يوجد أي حق لأي عامل في هذه القنوات، ويتم طردهم في أي وقت بسهولة.

وأكد مسعود أن هناك ما يقرب من 200 عامل كانوا يعملون في هذه القنوات مشردين الآن ولا يجدون ما يأكلونه، في حين أن القناة الواحدة قد تجد فيها زوج وزوجته وابنهما يعملون في القناة.

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