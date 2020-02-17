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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: 225 مليون جنيه لتدريب 80 ألف شاب فى 2020

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:22 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تدريب نحو 80 ألف شخص خلال العام الجاري، وتشمل الاستراتيجية تدريب ٦٠ ألف شخص على المهارات العامة، و٢٠ ألف متخصص، بهدف بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها إلى سوق العمل، موضحا أن الوزارة خصصت نحو 225 مليون جنيه لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن الوزارة أنشأت 6 مراكز تدريب على مستوى المحافظات خلال 2019، وستقوم بافتتاح 6 مراكز أخرى خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن خطة التدريب تتضمن تطوير 100 وحدة تدريب بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال العام الجاري، كما تم تطوير 100 أخرى خلال العام الماضي، والتي تتيح البرامج التدريبية العامة والخاصة لجميع شباب وخريجي مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بلقاء منظمة اتصال السنوي "meet the government"، بحضور قيادات قطاع الاتصالات، ومنهم المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، ووليد جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عاطف حلمي، وهاني محمود وزيرا الاتصالات الأسبقين، والدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال.

وأضاف وزير الاتصالات، أن برنامج التدريب سيلبي طموح الشباب في استخدام أدوات التكنولوجيا في مجالات أعمالهم بشكل عام، وآخر للمتخصصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم كامل من الحكومة المصرية.

وأشار الوزير إلى أنه لن تقوم فى مصر صناعة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دون أن يكون لدينا قاعدة عريضة ومتعمقة ومدربة من الشباب، في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو جهد كبير نستثمر فيه ميزانيات ضخمة.

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء مركزا لدعم صناعة التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد (الهولو جرام) بالتعاون مع وزارة الثقافة خلال العام الحالي، بهدف تعزيز الثورة الثقافية التي نمتلكها والحفاظ عليها.

وأوضح "طلعت" أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة لتطوير وميكنة الوزارات المختلفة والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية، وإطلاق مشروع الكارت الموحد مع البنك المركزي المصري، ومشروع حجز تذاكر القطارات أون لاين مع وزارة النقل، بجانب ميكنة المستشفيات الجامعية.

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