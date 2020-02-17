وزيرة الهجرة ترد على منتقديها: «مكملة.. ومفيش شغل مكاتب تاني»

ردت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على بعض منتقديها بسبب صورة السجادة الزرقاء، وأكدت أنها حرب دائرة ونحن مستعدون لها و"هنكمل".وأضافت نبيلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي": «مفيش شغل مكاتب تاني.. أنا بحب أتكلم مع الناس وأكون قريبة منهم، لكى يشعر المواطن بأن هناك مصر جديدة».وأعربت عن تقديرها للمواطنين البسطاء الذين قاموا بوضع السجادة الزرقاء، معلقة: «الناس البسطاء شافوا أن الوزيرة لا يليق أن تمر على معدية ومن كرمهم وبساطتهم وضعوا السجادة لكي يفرحوا الوزيرة خلال زيارتها لهم».