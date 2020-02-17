«العريش» تحيي الجيش وتشعل مسرح ثقافة أسوان

قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية مجموعة من العروض الفنية، على خشبة مسرح قصر ثقافة أسوان، ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثامنة لمهرجان أسوان للفنون الشعبية.وتألقت الفرقة بالعروض المختلفة، وسط حضور حشد كبير من أهالي أسوان، ملئوا المسرح بشكل كامل.وأكد غريب مؤمن مطرب الفرقة، أن يعملون على إحياء تراث سيناء والحفاظ عليه، موجها التحية إلى الجيش على دوره الكبير في مواجهة التطرف والإرهاب في سيناء.ويصل عدد الفرق المشاركة خلال فعاليات طابور العرض بمهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون 23 فرقة، أبرزهم العريش والجزائر واليونان، بورسعيد، والمكسيك، وبلغاريا، والمغرب وتستمر فعالياته حتى يوم 22 فبراير الجاري.