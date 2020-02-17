ديانا كرزون تعيش قصة حب جديدة (فيديو)

أحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، حفلا غنائيا كبيرا بمناسبة عيد الحب، بأحد الفنادق الكبرى بالأردن.وقالت ديانا خلال تصريحاتها لبرنامج MBC Trending المذاع عبر فضائية mbc 4: «أجواء الحب كلها حب تبدأ من عيلتك وأصحابك ولكل الناس اللي بيشوفك اليوم».وكشفت خلال الحلقة أنها تعيش حالة حب خلال الفترة الحالية، لكنها رفضت ذكر التفاصيل عنها.وعن إطلالتها فاختارت ديانا فستانا باللون الأبيض من تصميم الكويتية بدور الحبيب، وأكدت أنها فضلت أن تخالف الجميع وترتدي اللون الأبيض بديلًا عن الأحمر لأنه دليل على الحب أيضًا.