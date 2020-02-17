قائد طائرة العائدين من الصين: «لما بلغت زوجتى بالمهمة افتكرتنى بهزر»

أكد الكابتن وسام الدين صلاح، قائد الطائرة التي أجلت المصريين من ووهان الصينية، أنه لم يُفرض عليه السفر للصين لإعادة المصريين، وكان الأمر اختياريا.وقال «وسام» خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»: «الموضوع مكنش تكليف لكنه عرض واختياري 100%»، لافتا إلى أنه قبل تكليفه بيوم وكان يعرف أن هناك نية لإرسال طائرة لإجلاء المصريين من الصين، وكان يتوقع تكليفه بالمهمة.وتابع: «تلقيت مكالمة تليفونية، وعُرض عليَّ الذهاب للصين، فوافقت في نفس المكالمة، ولم أفكر في الرفض».وواصل: «الجزء الأصعب في الموضوع هو إقناع والدتي وزوجتي بالسفر إلى الصين، وفكرت في البداية عدم إخبار والدتي ولكنني ذهبت إليها قبل السفر بـ5 ساعات لأنني كنت بحاجة إلى دعواتها، أما زوجتي فاعتبرت أنني بهزر، لكن لما أكدت ليها فكانت متعودة على قراراتي المفاجئة وتفهمت الموقف ووافقت».