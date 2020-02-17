«التخطيط»: حصر الأصول غير المستغلة فى المحافظات

كشفت الدكتورة نجلاء البيلى رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن انتهاء الحكومة من إجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة بالمحافظات بما يقارب 5 آلاف أصل، خلال عامين منذ تشكيل الوحدة مطلع عام 2018، قائلة إن الوزارة حاليًا بصدد حصر الأصول غير المستغلة التابعة لجميع الوزارات بهدف وضع خريطة رقمية مفصلة يمكن من خلالها إعداد خطة استغلالها اقتصاديًا.وأكدت مسئول التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، أن عملية الحصر ليست مهمة وزارة التخطيط وحدها، وإنما تتم وفق منظومة متكاملة بمشاركة مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية، على عدة مراحل بداية من الحصر العددى لتلك الأصول ثم معاينة على أرض الواقع يعقبها توقيع جغرافى على الخرائط، وصولًا إلى تصنيفها على أساس مدى قرب كل أصل من شبكة الطرق والمرافق، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولوية الأصول التى يمكن استغلالها اقتصاديًا أو منفعة عامة أو الدخول بها في شراكات اقتصادية مع جهات أخرى.وأوضحت البيلى، أن ملف حصر الأصول غير المستغلة ذات طبيعة تشابكية وفوجئنا بوجود كثير من المعوقات والتحديات بينما وجود عدد كبير من الأصول ليس لها مستندات ملكية، ووجود تعديات ونزاعات حول ملكية عدد منها بين أكثر من جهة.وأضافت، أن عملية استغلال الأصول وتشغيلها تتم فعليًا بالتوازي مع مراحل حصر تلك الأصول أولًا بأول، إما باستخدام عدد منها فى مبادلة ميدونيات الجهات الحكومية بين بعضها البعض، وتقييم عدد آخر للدخول في شراكة مع مستثمرين محليين أو أجانب، وكذلك دراسة استغلالها عبر صندوق مصر السيادى.