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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أهالي الكينج» يستقبلون ضيوف «أسوان الدولي» بالباتون ساليه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:04 م
أهالي الكينج
أهالي الكينج
أسوان_إسراء توفيق
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«بالَباتون ساليه» والمخبوزات والشاى، ضايف أهالي جمعية منشية النوبة الفرق المشاركة بمهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون مساء الإثنين، وهم فلسطين والجزائري والوادى الجديد خلال تأدية عروضها الفنية بمسرح الجمعية، وسط أجواء مليئة بالتَرحيب والود.

وحرص الأهالي على تقديم المخبوزات قائلين: «مرحبًا بكم في بلدكم».

وقدم عدد من الفرق الشعبية مجموعة من الأغنيات الفلكلورية التي أشعلت المسرح، وتفاعل معاها عدد كبير من الحضور.

ويصل عدد الفرق المشاركة خلال فعاليات طابور العرض بمهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون 23 فرقة، أبرزهم العريش والجزائر واليونان، بورسعيد، والمكسيك، وبلغاريا، والمغرب وتستمر فعالياته حتى يوم 22من فبراير الجارى.

وتواصل باقى الفرق المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون عروضها فى مختلف قصور وبيوت الثقافة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.

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