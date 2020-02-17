مصطفى كامل: «المهرجانات هتضيع الجيل»

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين السابق، إن 95% من المهرجانات ستتسبب في ضياع الجيل، مضيفًا: "تركنا المعصية تتفحش، والمسئول كل الجهات، بداية من النقابة والرقابة والتكنولوجيا القذرة".وأضاف كامل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإسفاف مرفوض متربناش على الإسفاف، وإن حصل ورقصنا عليه لكنه لا يخاطب عقليتنا، من يخاطب عقليتنا أم كلثوم".كان الفنان هانى شاكر أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بسبب أغنية حسن شاكوش وعمر كمال "بنت الجيران" التي ضمت جملة "أشرب خمور وحشيش".