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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 5 من علماء هندسة طنطا بأكاديمية البحث العلمي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:59 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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كرمت جامعة طنطا، 5 من علماء كلية الهندسة المتميزين والفائزين بجوائز الهيئات والأفراد عامي 2017 و2018، والمقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في الاحتفالية التي نظمتها الأكاديمية أمس، بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن هذا التكريم يقدم سنويا لعلماء مصر تكريما لهم على إنتاجهم العلمي المتميز في مختلف مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجية والتطبيقية، معربا عن خالص سعادته وفخره بهذا التكريم، الأمر الذي يمثل تأكيدًا إضافيا لمكانة جامعة طنطا العلمية والبحثية المتميزة بين سائر الجامعات المصرية، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق للمساهمة فى تحقيق التقدم والرخاء المنشود للوطن.

وأوضح الدكتور محمود ذكي عميد هندسة طنطا، أن التكريم شمل كل من الدكتور أحمد محمد نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدى محى الدين عفيفى الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، والدكتور وسيم رجب عزام الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، والدكتور مصطفى فهمى الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، والدكتور محمد حلمى طمان الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإنشاءات ومنسق عام برنامج هندسة التشييد.

الجدير بالذكر، أنه تم تكريم الدكتور محمد العيسوى الأستاذ المساعد بكلية العلوم، لحصوله أيضا على جائزة الهيئات والأفراد 2018 في مجال أبحاث المحاصيل.

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