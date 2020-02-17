حواس: القطاع الخاص جاهز لتطوير الصناعات المعدنية

دعا الخبير الاقتصادي حسام حواس، وزارة قطاع الأعمال العام، للتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في جميع الصناعات التي ترغب في تطويرها.وأضاف "حواس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص جاهز للمشاركة مع القطاع العام في تطوير المصانع، خاصة الصناعات المعدنية التي تعاني من الخسائر والإهمال منذ سنوات.وأشار "حواس" إلى أن هناك فرصا جيدة للاستثمار في هذه الصناعات بشرط تسهيل إجراءات التعاون، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام لديها أنشطة صناعية مطلوبة للغاية للتصدير، إلا أن هذه الصناعات تحتاج إلى دعم من القطاع الخاص من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية بها، وتطوير إجراءات التسويق.يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.