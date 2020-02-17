رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«عبد تميم وردّاحة قطر».. تفاصيل مكافآت الأذرع القذرة للجزيرة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:56 م
تميم
تميم
محمود عرفات
طباعة
سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الضوء على الوثيقة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مكافآت العاملين بقناة الجزيرة القطرية المحرضين على الدول العربية.

وأشار محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية «المحور» إلى أن هذه الوثيقة منسوبة لقناة الجزيرة وقد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، موضحا أن هذه الوثيقة تكشف مكافآت للعاملين بالقناة وهم فيصل القاسم، وغادة عويس، ومحمود مراد، روعة أوجيه، وجمال ريان، وعلا الفارس، وجد علي وقفي، وعثمان أي فرح.

وتابع أن هذه الوثيقة سواء كانت صحيحة أو مزورة، إلا أنها جمعت كل الأذرع القذرة لقناة الجزيرة القطرية، فهم يسخرون أنفسهم لخدمة قطر خارج حدود الجزيرة، منوها إلى أن فيصل القاسم يسخر نفسه وحساباته لمهاجمة بلده سوريا لصالح قطر، وجمال ريان الذي يعمل عبدا لدى تميم، ويعمل ضد الرباعي العربي لصالح قطر، وكذلك غادة عويس "رداحة الجزيرة" التي تتحرش بالرباعي العربي وتميل إلى الصهاينة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

منذ يوم

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

منذ حوالي 11 ساعة

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ظهور حالة ثانية حاملة لـ«كورونا»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ظهور حالة ثانية حاملة لـ«كورونا»

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

رسميًا.. إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء

إنفوجراف

image description

قائد طائرة العائدين من الصين: أسرتى رفضت سفرى إلى ووهان

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

تحذيرات بريطانية من بطاريات السجائر الإلكترونية: «تنفجر»

على خطى مصر.. جنوب أفريقيا تحذر من تحدي «كسارة الجمجمة»

المتاحف تنظم أنشطة تعليمية وفنية لذوى القدرات الخاصة

محكمة مغربية تلزم رجلا بالعودة إلى بيت الزوجية

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

«القيم والأخلاق وأثرها على التعامل مع الناس» بثقافة بورسعيد

«العريش» تحيي الجيش وتشعل مسرح ثقافة أسوان

«للحب وجوه أخرى» لقاء بقصر ثقافة الأنفوشى

«الرواية والتطهير العرقي» بمركز الدراسات الثقافية.. الأربعاء