«عبد تميم وردّاحة قطر».. تفاصيل مكافآت الأذرع القذرة للجزيرة

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الضوء على الوثيقة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مكافآت العاملين بقناة الجزيرة القطرية المحرضين على الدول العربية.وأشار محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية «المحور» إلى أن هذه الوثيقة منسوبة لقناة الجزيرة وقد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، موضحا أن هذه الوثيقة تكشف مكافآت للعاملين بالقناة وهم فيصل القاسم، وغادة عويس، ومحمود مراد، روعة أوجيه، وجمال ريان، وعلا الفارس، وجد علي وقفي، وعثمان أي فرح.وتابع أن هذه الوثيقة سواء كانت صحيحة أو مزورة، إلا أنها جمعت كل الأذرع القذرة لقناة الجزيرة القطرية، فهم يسخرون أنفسهم لخدمة قطر خارج حدود الجزيرة، منوها إلى أن فيصل القاسم يسخر نفسه وحساباته لمهاجمة بلده سوريا لصالح قطر، وجمال ريان الذي يعمل عبدا لدى تميم، ويعمل ضد الرباعي العربي لصالح قطر، وكذلك غادة عويس "رداحة الجزيرة" التي تتحرش بالرباعي العربي وتميل إلى الصهاينة.