المدينة الشبابية بالأقصر تستضيف حفل ختام «اعرف بلدك» لذوى القدرات والهمم

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، مساء اليوم، استضافة المدينة الشبابية بمدينة الطود فعاليات الحفل الختامي لبرنامج "اعرف بلدك" الذي خصصته هذا الأسبوع وزارة الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم.وتضمَّنت فعاليات الحفل الختامي عددا من الفقرات الفنية والاستعراضية، شارك فيها ذوو الاحتياجات الخاصة من محافظات الإسماعيلية والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط والقليوبية والغربية وبورسعيد والسويس وقنا والوادي الجديد وسوهاج، بالإضافة إلى محافظتي الأقصر وأسوان.يذكر أن فوج قطار الشباب المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة مقسَّم بين الأقصر وأسوان، وتأتي الرحلة ضمن محور الترفيه والترويح عن شريحة ذوي القدرات والهمم، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، وتعريف شريحة ذوي القدرات والهمم بالمعالم التاريخية والأثرية التي تتمتع بها مصر.