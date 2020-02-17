هبوط اضطرارى لمروحية فى غرب أفغانستان وإصابة الطيار

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الإثنين، أن طيارًا أصيب بجروح جراء هبوط اضطراري لمروحية هجومية خفيفة في إقليم نيمروز غرب البلاد.وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء خامة برس في نسختها باللغة الانجليزية، أن المروحية أمريكية الصنع وهي من طراز إم-دي-530 هبطت اضطراريًا في منطقة خاشرود، بعد أن واجهت مشاكل فنية وأدى ذلك إلى إصابة الطيار.وأوضحت الوزارة أنها تحقق حاليًا في ملابسات الحادث.و"نيمروز" من ضمن الأقاليم المُضطربة نسبيًا في غرب أفغانستان، إذ ينشط مسلحو طالبان في بعض أطرافه النائية وينفذون بين فينة وأخرى هجمات ضد الحكومة وقوات الأمن.