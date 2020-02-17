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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حافظ: صناعة الأسمدة الحكومية محط اهتمام المستثمرين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:51 م
الأسمدة
الأسمدة
أسامة الشندويلي
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قال الخبير الاقتصادي أيمن حافظ، إن شركات الأسمدة الحكومية محط أنظار المستثمرين في القطاع الخاص للمساهمة معها في التطوير.

وأضاف "حافظ" في تصريحات لـ"الدستور" أن صناعة الأسمدة الحكومية من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تحظى بدعم حكومي على أعلى مستوى.

وأشار حافظ إلى أن الشركات الحكومية لديها تاريخ طويل في صناعة الأسمدة، إلا أنه خلال الفترة السابقة تعرضت لعدم التطوير مما جعل الحكومة تعمل على تطويرها سواء من خلال التمويل الذاتي والمصرفي أو المشاركة مع الشركات الأجنبية أو المصرية وهو مؤشر جيد للغاية.

يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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