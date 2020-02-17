محمد الباز: حسن الشافعي بؤرة سرطانية وعدو للدولة بمجمع اللغة العربية

علق الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على تجديد مجلس مجمع اللغة العربية الثقة في الدكتور حسن الشافعي رئيسا للمجمع لفترة ثالثة، بعد إعادة انتخابه بالإجماع رئيسا للمجمع لمدة 4 سنوات.وقال محمد الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن حسن الشافعي عدو للدولة المصرية، وتوجهه الإخواني واضح ومعلن، لافتا إلى أن هناك بؤرة إخوانية سرطانية تعمل في البلد ويترأس أيضًا مجمع اللغة العربية منذ 2012 وحتى الآن.وأكد أن حسن الشافعي تولي رئاسة مجمع اللغة العربية في 2012، وبعد توليه المنصب عمل على تطفيش أي شخص لا ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.ولفت إلى أن جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، بعد توليه بدأ يراجع أوضاع أعضاء هيئة التدريس الإخوان بالجامعة، فوجد 200 من أعضاء هيئة التدريس "إخوان"، وبالبحث في أوضاعهم وجدهم جميعا يعملون في شركات إخوانية دون إخطار الجامعة وفقا للقانون.وأوضح أن حسن الشافعي عمل أستاذا بكلية دار العلوم، وأيضًا رئيسا لمجمع اللغة العربية وهذا مخالف للقانون، متابعا: "جابر نصار تحدث مع الشافعي وقال له إما أن تستقيل من رئاسة مجمع اللغة العربية أو تستقيل من جامعة القاهرة وتدفع 337 ألف جنيه وهو قيمة ما حصلت عليه من الجامعة خلال جمعك بين وظيفتين، وخرج حسن الشافعي وقتها وزعم أن ما يحدث معه بسبب سياسي".