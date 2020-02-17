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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد فرنسى فى زيارة لمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد (صور)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:49 م
وفد فرنسي
وفد فرنسي
بورسعيد/شيماء رشاد
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زار وفد من دولة فرنسا، اليوم الإثنين، مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك بهدف دراسة نموذج منظومة التأمين الصحي الجديدة بمصر.

وتفقد الوفد الفرنسي أقسام الأشعة والعيادات الخارجية والعمليات بالمستشفى، وكذلك وحدة مجدي يعقوب، والقسطرة والعناية المركزة، وأقسام المعامل، والداخلي بالمستشفى، معربين عن إعجابهم وانبهارهم بما تم إنجازه من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وعن طفرة النهوض بالمنظومة الصحية بمصر.

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن أنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة منتصف العام الماضي تم تسجيل 572 ألفا و194 مواطنا، يمثلون 173 ألفا و933 أسرة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المرضى الذين ترددوا على عيادات مستشفيات: (التضامن - السلام - الزهور - الحياة بورفؤاد - الرمد - النسا - النصر التخصصي) وصل إلى 302 ألف 273 مريضًا، بينما وصل إجمالي عدد المرضى الذين أجرى لهم الفحوصات الطبية كالتحاليل والآشعات وغيرها إلى 197 ألفا 745 مريضًا، كما تم إجراء عمليات جراحية صغرى، متوسطة، كبرى، وذى طابع خاص لـ15 ألفا و417 مريضًا.

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