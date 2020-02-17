أيمن إسماعيل: تطوير مصانع قطاع الأعمال يساهم في زيادة الصادرات

كشف الخبير الاقتصادي أيمن إسماعيل، أن تطوير مصانع قطاع الأعمال سيساهم في زيادة الصادرات المصرية.وأضاف "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة قدمت برنامج مميز لدعم الصناعة المصرية سواء على مستوي القطاع العام أو القطاع الخاص.وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد توجه حكومى على أعلى مستوى من أجل زيادة الاستثمار الأجنبية في القطاع الحكومي ضمن خطتها لتطوير المصانع والشركات.يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.