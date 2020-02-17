أبو بكر عن «سجادة وزيرة البيئة»: «سلو بلدنا كده»

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، الضجة المثارة حول صورة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن أنها لم تكن تعلم بوجود السجادة، والمواطنين وضعوها على سبيل الترحيب بها، معلقًا «سلو بلدنا كده».وقال أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، إن مثل هذه الانتقادات تعطي انطباع خاطئ عن التفكير العام في مصر، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون هذا تفكيرنا، مؤكدًا أن مصر غنية بالفكر وليس بهذا "الكلام التافه".وتابع: «الانتقاد الموضوعي هو أن تنتقد عمل الوزيرة أو تناقش خطتها في أمر ما لكن أن نتكلم في سجاد هذه أمر غير مفهوم».