مراسلة «الدستور» تكشف تفاصيل خروج المصريين من الحجر الصحى

كشفت ياسمين شعيب مراسلة جريدة «الدستور» في مطروح، عن تفاصيل خروج المصريين العائدين من ووهان من الحجر الصحي اليوم.وقالت ياسمين في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» إن أجواء الفرحة سادت بين المصريين العائدين من ووهان، وخرجوا اليوم من الحجر الصحي ورفعوا أعلام مصر.وأوضحت مراسلة الدستور أن المصريين الذين خرجوا من الحجر الصحي التقطوا صورًا تذكارية مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، موضحًا أن الوزيرة صافحت طاقم الطائرة التي جاءت من ووهان حاملة المصريين.وواصلت أنه تم توزيع الهدايا على الأطفال الذين خرجوا اليوم من الحجر الصحي، وبعدها انصرف الناس في حالة من البهجة، مشيرة إلى أن طقم التمريض كانت في غاية السعادة وقالوا عن أنفسهم إنهم أطقم الانتشار السريع بين المصريين.