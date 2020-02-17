حملة قائمة الإصلاح النقابي تكثف تحركاتها للحشد في المحافظات

التقى أعضاء الإصلاح النقابي بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، وذلك في مكتبه بوسط البلد.وناقش الاجتماع، استعدادات تكثيف حملة دعم قائمة جبهة الإصلاح في الانتخابات المقررة مارس المقبل، والمؤتمرات المقرر عقدها في الفترة المقبلة بالمحافظات.كما أكد الحاضرون كامل الدعم للمحامي رجائي عطية في الانتخابات، وثقتهم التامة في فوزه لإصلاح الوضع بنقابة المحامين والنهوض بالمهنة والمحامي.ومن المقرر أن تنظم قائمة الإصلاح النقابي، غدا الثلاثاء، زيارة إلى محافظة السويس ثم الإسماعيلية للقاء المحامين بعدد من المحاكم، بحضور المحامي رجائي عطية، كما يجري التحضير لزيارة من قبل القائمة ومرشحيها على منصب النقيب وعضوية المجلس، إلى محكمة طنطا يوم الخميس وعقد مؤتمر حاشد بالمنصورة في ذات اليوم.