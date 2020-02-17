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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المسعود» يطالب بدورات تدريبية للعاملين بالمتحف المصري الكبير

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:58 م
محمد المسعود
محمد المسعود
محمد جعفر
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أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بمراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وإبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

وأكد النائب، في بيان له، أن المتحف الكبير سيكون له دور بارز في الترويج السياحي للدولة المصرية، وهناك آمال كبيرة معقودة عليه بعد الافتتاح.

وأشار إلى أن التكامل مع منطقة الأهرامات بمحيط المتحف وربط الرحلات السياحية والأثرية به يعمل على تصدير صورة إيجابية وممتازة عن السياحة الأثرية في مصر وإعادتها إلى مكانتها المرموقة بين الدول.

وطالب النائب بضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين والمرشدين بالمتحف للتعامل مع الثقافات المختلفة حتى يكونوا على قدر المسئولية.

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