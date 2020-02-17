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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حلمي بكر: «تامر حسني بيعمل شو بصلح عمر كمال وشاكوش»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:45 م
حلمي بكر
حلمي بكر
حسن أمين
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علق الموسيقار حلمي بكر على أزمة أغنيات ومطربي المهرجانات التي أثيرت خلال الأيام الماضية، وقرارات نقابة المهن الموسيقية ضد هذا اللون من الأغنيات.

وقال "بكر" في تصريح لـ"الدستور" أننا أصبحنا في حالة تخريب للفن وتاريخه بسبب أغنيات المهرجانات وما تضمنه من كلمات وألفاظ خارجه، مشيرا إلى أنه ظل يحذر على مدار سنوات عديدة من هذة النوعية من الأغنيات ولكن لم يستمع له أحد.

وعن القرارات التي اتخدها المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين ضد مطربي المهرجانات، قال إنها بمثابة مسكنات للوضع وفي حال تنفيذها فعليا سنكون قد بدأنا في أول خطوة لمنع هذة الأغنيات، مشيرا إلى أن الدولة لابد أن تحاسب هؤلاء المطربين خاصة المطرب حسن شاكوش الذي وقف في حفل كبير باستاد القاهرة وقدم أغنيته الشهيرة بألفاظ خارجة.

وعن المطرب تامر حسني في الصلح بين المطرب عمر كمال وحسن شاكوش قال "بكر": "أنا تعبت من كتر الكلام في موضوع المهرجانات وكله بقى حابب ياخد الشو من وراء هذه الأغنيات ومطربيها".

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا.

وأصدرت النقابة برئاسة هاني شاكر بيانا جاء فيه «على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء».

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