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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يسعى إلى تطوير علاقاته مع اليابان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:38 م
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
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أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن تطلع الخرطوم إلى تطوير العلاقات مع اليابان سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

وبحث وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير الصديق عبدالعزيز، اليوم الإثنين، مع سفير اليابان لدى الخرطوم شنجي أوربياشي، الذي انتهت فترة عمله بالسودان، مجمل العلاقات والتعاون بين البلدين.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية أن بلاده تحرص على الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتطورة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والبنى التحتية.

وأشار إلى أهمية عقد لجنة التشاور السياسي وتبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين في تعزيز العلاقات بين البلدين واستكشاف مجالات تعاون جديدة، معربًا عن شكره للسفير الياباني على الجهود التي بذلها في تطوير علاقات بلاده مع السودان.

من جانبه، أكد السفير الياباني أن بلاده تولي اهتماما خاصا بعلاقاتها مع السودان، مشيرا إلى أنه لمس رغبة عدد من الشركات ورجال الأعمال اليابانيين في الاستثمار بالسودان بعد التغيير الذي حدث به.

وأكد أهمية لجنة التشاور السياسي في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيدا بحجم التعاون الذي وجده من وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى.

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