ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع الخامس

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، لسرقتهم السيارات بمنطقة التجمع الخامس.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد عمرو إبراهيم، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بقيادة النقيب عبدالرحمن غانم معاون المباحث بمنطقة النرجس 1، تمكنوا من ضبط 3 عاطلين أثناء سرقتهم إحدي السيارات ملك سيدة تدعى "راوية. م"، وضبط بحوزتهم حقيبة بداخلها أدوات مفتاح صليبة و7 قطع بوجيهات، وألماظة زجاج تستخدم فى تكسير زجاج السيارات، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة السيارات من المواطنين.وأضاف المتهمون أنهم فى حالة عدم قدرتهم على سرقة السيارات يقومون بسرقة محتوياتها، وتم الوصول الى صاحبة السيارة، واتهمتهم بمحاولة سرقة سيارتها وتم تحرير المحضر رقم 1580 لسنة 2020 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.