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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم خالد سليم بـ«أيام القاهرة» للدراما العربية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:31 م
خالد سليم
خالد سليم
دعاء عبد المقصود
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أحيا النجم خالد سليم حفل افتتاح فعاليات مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس من خلال أغنيته الشهيرة "لكل عاشق وطن".

وكرمت إدارة المهرجان خالد سليم عن دوره في مسلسل "بلا دليل" الذي عرض خلال الفترة الماضية، من إنتاج شركة سينرجي وقام المنتج جمال العدل بتسليمه التكريم.

ويتواجد بالمهرجان عدد كبير من نجوم الفن بينهم النجمة الكبيرة يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي وعمرو يوسف وكندة علوش وسمية الخشاب.

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