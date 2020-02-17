محمد الباز: «طز فى الجماهيرية اللى تخلى الإعلام مهتم بشاكوش وبيكا»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن اهتمام الإعلام أمس بأغاني المهرجانات وفرد مساحة كبيرة لمناقشته أمر غير مبرر، خاصة أنه لم يتطرق إلى ما حدث من إنجازات في مصر.وأضاف محمد الباز خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور» أن مصر شهدت أحداثا مهمة أمس لم يتم التطرق لها، ومنها إعلان شركة مصر للطيران بدء تسيير خط منتظم بين مدينتي شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من 29 فبراير الحالي، وإعلان الحكومة توفير حياة كريمة لأهالينا فى القرى الفقيرة بخطة جديدة لرفع مستويات المعيشة بـ270 قرية، ورفع كفاءة المنازل.وتابع: «في الوقت الذي اهتم الإعلام فيه أمس بأغاني المهرجانات، سلمت الحكومة مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 240 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، وأطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال».وعلق «الباز»: «هذه هي صورة مصر الحقيقية التي لم يركز عليها الإعلام، وانشغل بأغاني المهرجانات.. لو كان الإعلام يسير وراء هذا الهزل، علشان الجماهيرية فطز في الجماهيرية».