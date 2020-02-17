درة بطلة الجزء الثاني من مسلسل «الحرملك 2»

تواصل الفنانة التونسية درة، تصوير دورها في مسلسل "الحرملك 2"، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2020، ويشاركها البطولة النجوم جمال سليمان، سامر المصري، باسم ياخور، أحمد فهمي وهبة نور، من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق.وتجسد درة دور البطولة النسائية المطلقة، من خلال شخصية "حنّة" التي قلبت الأحداث رأسًا على عقب في الجزء الأولً عندما انتقمت من قمر واسترجعت الخان، حيث تلعب أحداث الجزء الثاني بشكل أساسي على وتر الاستغلال، وحصد الفرص، بطرقٍ شرعية وأخرى ملتوية.يذكر أن "الحرملك 2" مسلسل سوري لبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيين، وتتطرق أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية.