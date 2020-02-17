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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

درة بطلة الجزء الثاني من مسلسل «الحرملك 2»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:27 م
درة
درة
حسين الجندي
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تواصل الفنانة التونسية درة، تصوير دورها في مسلسل "الحرملك 2"، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2020، ويشاركها البطولة النجوم جمال سليمان، سامر المصري، باسم ياخور، أحمد فهمي وهبة نور، من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق.

وتجسد درة دور البطولة النسائية المطلقة، من خلال شخصية "حنّة" التي قلبت الأحداث رأسًا على عقب في الجزء الأولً عندما انتقمت من قمر واسترجعت الخان، حيث تلعب أحداث الجزء الثاني بشكل أساسي على وتر الاستغلال، وحصد الفرص، بطرقٍ شرعية وأخرى ملتوية.

يذكر أن "الحرملك 2" مسلسل سوري لبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيين، وتتطرق أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية.

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