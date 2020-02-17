حقيقة منظمة «ستوك وايت» المشبوهة المعادية للإمارات (تقرير)

عرضت قناة «مدادا نيوز» السعودية تقريرا يكشف تفاصيل منظمة"ستوك وايت" المشبوهة والتي طالبت أميركا وبريطانيا باعتقال مسؤولين إماراتيين لارتكابهم جرائم حرب في اليمن.

وأشا رالتقرير إلى "ستوك وايت" هي منظمة مقرها إسطنبول ولندن ويديرها البريطاني "هاكان كاموز" المقرب من أردوغان والذي استضافه أردوغان عام 2018 حينما كان رئيسا لمكتب مؤسسة "توركين" الموالية للحكومة التركية في بريطانيا.

ولفت التقرير إلى أن القضية التي تتهم فيها المنظمة الإمارات العربية المتحدة بارتكاب جرائم في اليمن، فهي قضية رفعتها المنظمة نيابة عن "عبد الله سليمان دوبله" و "صلاح مسلم سالم باتيس" الذي قتل شقيقه في اليمن بعد انضمامه لتنظيم القاعدة.

ونوه التقرير إلى أن "صلاح باتيس" يرتبط بالتنظيمات الإرهابية حيث تم اتهام نجله "مسلم" بقيادة خلية إرهابية في المكلا، كما يحظى "صلاح باتيس" بدعم قطري وتركي غير محدود كونه قيادي في "حزب الإصلاح" التابع لتنظيم الإخوان في اليمن ولاقت القضية التي رفعها "صلاح باتيس" رواجا في الإعلام التركي والقطري.