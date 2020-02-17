«الجريمة» و«الرغبة» ضمن عروض المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فى تقديم عروض ثانى ليالى المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح، والمقام خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري، على مسرح مدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية.وتضمنت الليلة الثانية ثلاث عروض؛ الأول بعنوان «الجريمة» بطولة الفنان محمد جمعة، وإخراج الفنان محمد عبد اللطيف، الثانى «الرغبة» من عروض نوادي مسرح ثقافة بورسعيد، تأليف يوجين أونيل، وإخراج مجدي الشناوي.والعرض الثالث بعنوان «طقوس أسماك ميتة» تأليف أسامة المصري، أشعار محمد فاروق، إخراج الفنان احمد السمان، بحضور لجنة التحكيم المكونة منهم لمياء أنور، المخرج عمرو قابيل مصمم ديكور، أمين مرعي شيماء عزت عضو إدارة المسرح.