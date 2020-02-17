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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحرية المصري يشيد بتصنيع أول لودر مصري بالكامل: طفرة في مجال الصناعة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:13 م
نرمين ميشيل
نرمين ميشيل
حسين العمدة
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أشادت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعي بحزب الحرية المصري، بتصنيع وزارة الإنتاج الحربي لأول لودر مصري بالكامل، داخل مصانع وورش الوزارة، باستثناء الموتور والكاوتش، حيث تم تصميمه وتنفيذه من شركة imut ماراثون للتكنولوجيا والهندسة، قائلة "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بأن تكون مصر قد الدنيا، وتصبح الصناعة قاطرة التنمية".

وأضافت نرمين ميشيل، أن كل من شارك في تصنيع اللودر من مهندسين وعمال هي عمالة مصرية 100%، وتحقق الحلم الذى خرج اليوم للنور بشكل يطابق المعايير العالمية، مؤكدة أنه أحد أشكال الصناعة الوطنية، التي تسعى لتعظيم المكون المحلى، في كافة الصناعات لتكون كل هذه الصناعات نموذج للصناعة الوطنية المصرية، وتشارك في المشاريع القومية للدولة المصرية.

وأكدت نرمين ميشيل، أننا نشهد طفرة جديدة في مجال الصناعة المصرية، في الفترة الحالية، كما أن المصريين قادرين على فعل المستحيل، مشيرة إلى أن من عكف على تصنيع اللودر هو أحد علماء مصر بالخارج، الدكتور ميشيل نايت، والذى يتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى عدة مشاريع مشتركة.

وأوضحت نرمين ميشيل، أنها ليست المرة الأولى الذى تخرج فيها الصناعات المصرية للنور، فهناك العديد من المنتجات في الإطار نفسه، مثل السيارات الكهربائية، والمدرعات الجديدة st100 وst500، التي تم تصنيعهم بالكامل داخل ورش ومصانع الإنتاج الحربى، فيما اعتبرتهم كثير من الدول الشقيقة والصديقة بأنهم درة الصناعة الحربية المصرية لتكون كل هذه الصناعات نموذج للصناعة الوطنية المصرية، ويشارك في المشاريع القومية للدولة المصرية.

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