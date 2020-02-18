حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 18 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، والتي جاءت على النحو التالي:مهنيًا: مهم جدًا فتكون مرحلة ديناميكية وواعدة بإنجازات مهمة، فتتحمس لبدء مشروع أو اتخاذ قرار مصيري.عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم عمومًا، لذا من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المشوار معه.صحيًا: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجح دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.