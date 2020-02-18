حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 18 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب ليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، والتي جاءت على النحو التالي:مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا جدًا فلا تقف مراقبًا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون أن تتحرك تعود وتضعف حيويتك.عاطفيًا: العون الذي حظيت به أخيرًا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله وخططه وأحلامه الوردية.صحيًا: تناول وجبة خفيفة مساء تعتمد في مكوناتها على الخضراوات المسلوقة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.