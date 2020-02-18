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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 18 فبراير 2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:07 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان ليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

مهنيًا: تستعد لمواجهة وتأثيرات مزعجة متطلبة تأخذ منك طاقة كبيرة، وتراجع تأخير أجواء متعبة وضاغطة.

عاطفيًا: تعامل مع الشريك كما تقتضي آداب السلوك، فهو حساس جدًا، لكنّه في الوقت غير سهل كما تتصور.

صحيًا: ثمار البحر مأكولات مفيدة صحيًا طبعًا، يجب الإكثار منها أو تناولها بطريقة صحية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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