حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 18 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل ليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، والتي جاءت على النحو التالي:





مهنيًا: حاول أن تكون اليوم أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع تحت تأثير القمر المواجه لبرجك من الجدي.





عاطفيًا: تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية وتطرح عددًا من التساؤلات حول هذه العلاقة وما جديتها وأهميتها بالنسبة إليك.





صحيًا: لا تبالغ في العمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة، والعائلة تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بها.



