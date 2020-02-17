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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خدعة الشنطة.. كيف تحزم أمتعة تكفى 5 أيام من السفر فى حقيبة واحدة؟

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:04 م
الشنطة
الشنطة
إسراء صلاح الدين
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استعدادًا لفصل الصيف، قدمت شركة «ترافيلر» نصائح مهمة لترتيب حقيبة السفر، تجعل السائح يستطيع وضع أغراض تكفيه ٥ أيام فى حقيبة واحدة.
واستعانت «ترافيلر» فى إعداد نصائحها بتجربة سيدة، وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بـ«الذكية»، لأنها استطاعت دمج أغراض تحتاج إلى أكثر من حقيبة فى حقيبة واحدة، ليكون حملها سهلًا خلال الرحلات.
وقالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن أغلب المسافرين يفضلون طى الملابس أو لف قطعة الثياب حول نفسها لتحقيق أقصى استفادة من حجم الحقيبة، ولكن المسافرة الذكية قالت إن «وضع الملابس فوق بعضها بعضًا بزاوية ٩٠ درجة مكّنها من حزم المزيد من الأمتعة أكثر من أى وقت مضى».
وأضافت: «توقفت عن طى الملابس، وقلبتها ووضعتها بزاوية ٩٠ درجة أى بطريقة رأسية، ما جعلنى أستفيد بمساحة الحقيبة، وحزم أمتعة أسبوع كامل فى بضع دقائق فقط».
وذكرت الصحيفة أن المسافرة أجرت الكثير من التجارب، وبحثت عن كل الطرق المبتكرة للاستفادة من حجم الحقائب قبل أن تصل إلى هذه الطريقة.
وقالت السيدة: «الحيلة تكمن فى القدرة على ترتيب الملابس فوق بعضها بعضًا، إذ يتم وضع القطعة الأولى بشكل مفرود، تليها القطعة الثانية مطوية بشكل أسطوانى، وتوضع فوق القطعة الأولى بزاوية ٩٠ درجة، ونستمر فى لف كل القطع ووضعها بنفس الزاوية، وسنجد أن الأغراض لا تشغل حيزًا كبيرًا». وأشارت إلى أن «الأغراض الصغيرة مثل الملابس الداخلية والجوارب توضع فى الوسط بين الأغراض، والخدعة هنا هى أنه عند طى الأغراض بشكل أسطوانى يتم لم الأطراف، فلا تأخذ حيزًا كبيرًا من الحقيبة»، مضيفة: «تمكنت من وضع ملابس تكفينى لمدة ٥ أيام مع زوجين من الأحذية ومستلزمات النظافة والماكياج فى حقيبة واحدة».
وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول فكرة هذه السيدة، إذ أكد البعض أن الفكرة جيدة، بينما فضّل آخرون استخدام أكياس الضغط للحفاظ على كل شىء منظمًا.
وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن لف الملابس ووضعها بزاوية ٩٠ درجة يعنى وضع الملابس بشكل مسطح فوق بعضها بعضًا، ثم ثنى الأطراف للقطع الأكبر حجمًا للداخل، ووضع القطع الصغيرة مثل الجوارب وملابس البحر والملابس الداخلية فى الوسط، ثم لفها بشكل دائرى، ووضعها فى الحقيبة، وبهذا يتم وضع الكثير من الأغراض فى مكان غرض واحد فقط. وأضافت: «لكى تنجح هذه الطريقة، يجب أن تكون الملابس المختارة ذات أحجام متفاوتة، وغير سميكة، حتى لا تتسبب فى ازدحام الحقيبة، دون داعٍ». وواصلت: «هذه الطريقة تجعل الملابس تبدو جيدة للغاية وغير مجعدة، وتسهل عملية وضعها فى الحقيبة وإخراجها منها، والعملية بالكامل تستغرق دقائق معدودة».
وأشارت إلى أن وضع الملابس فى وضع معاكس فوق بعضها بعضًا، وثنى الأطراف يعد أفضل التقنيات التى تم التوصل لها لحزم الأمتعة فى حقيبة واحدة وفى أسرع وقت.
وذكرت الصحيفة أن أكثر ما يزعج المسافرين، خلال الرحلات، هو كثرة الأمتعة والتى تؤدى فى النهاية لضياعها فى المطارات.
ولفتت إلى أن هذه الطريقة تجعل الملابس الثقيلة ذات الحجم الكبير لا تشكل أى أزمة، مشيرة إلى أنه من الممكن وضع أدوات النظافة والإكسسوارات والماكياج داخل الملابس بطرق متعددة للحفاظ عليها من الضياع.

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