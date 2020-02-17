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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين الأحرار بالإسكندرية ينظم ندوة عن الأيديولوجية الحزبية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:33 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
إسلام نصير
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نظم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، ندوة عن الأيديولوجية الحزبية بمقر الحزب بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبحضور النائب طارق السيد أمين المصريين الأحرار بالإسكندرية، واللواء إبراهيم هاشم بالحزب الأمين المساعد، والمهندس مايكل نبيل أمين التنظيم، الدكتور حسام عيسى ومنى كيرلس الأمين المساعد.

وقال طارق السيد خلال الندوة، إن حزب المصريين الأحرار رائد فى العمل الحزبي الجاد على مدى السنوات الماضية، حيث نادى بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم والدعم المباشر، مشيرا إلى أنه السباق فى التصدي للشائعات والجماعات الإرهابية، كما أن له الريادة فى توعية المواطنين بالتغيرات الدستورية، وقام بحملة موسعة فى جميع أحياء الإسكندرية.

وأشار اللواء إبراهيم هاشم إلى أن الحزب يعتبر عائلة واحدة تتسم بروح العائلة المصرية بالتعاون والتآخى والعمل من أجل الوطن وإنكار الذات.

وتحدث الدكتور حسام عيسى عن الأيديولوجية الحزبية لحزب المصربين الأحرار، مقدما شرح للمهام الرئيسية للحزب من نشر الأفكار السياسية للحزبية، وقال إن السياسة للحكماء والنبلاء وأصحاب الفكر.

وأضاف أنه لابد من تلاحم النظام الاجتماعى بالنظام السياسى ودعم كل ما هو مصرى، والتصدى لكل ما يزعزع إيماننا بالدولة المصري، والتصدي لكل التقسيمات المجتمعية، ودعم المنتج المصري، ودعم التعليم الفنى.

وفي نهاية الندوة قام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بتكريم عدد من قيادات الحزب وتقديم الدروع وشهادات التقدير على المجهود المبذول لخدمة المواطنين، حيث تم تكريم كل من، المستشار خالد عيد العزومي أمين قطاع غرب، وائل الطنيخي أمين قطاع شرق، محمد فريد مسؤول لجنة التنمية المجتمعية، وسميرة شكرى مسؤول العلاقات العامة، كما تم تكريم عدد من أعضاء فريق رؤية شبابية بالمحافظة على مشاركتهم في تنظيم الندوة.
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

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