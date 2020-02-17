السيطرة على حريق محدود في «حقوق القاهرة»

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة العامة للأمن الإدارى بالجامعة تلقت بلاغا بنشوب حريق في غرفة الكنترول بكلية الحقوق (الفرقة الثالثة مجموعة أ)، وتم استدعاء جميع عناصر الأمن الإداري بكليات ومعاهد الحرم الجامعي بطفايات الحريق للسيطرة على الموقف بالتنسيق مع إدارة أمن كلية الحقوق.وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه تمت السيطرة على الحريق المحدود بواسطة الأمن الإداري، ودعمت الإدارة العامة للحماية المدنية الجامعة بـ3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف، وأوضح التقرير المبدئى أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي بالحائط الخشبي نتيجة احتراق المروحة المعلقة عليه، ونتج عنه تلف المروحة فقط دون أي خسائر أخرى تذكر.