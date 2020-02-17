ميشيل نايت: مصر ستصنع 150 لودر في السنة

قال الدكتور ميشيل نايت رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الصناعية العالمية، وأحد المشرفين على مشروع تصنيع اللودر المصري، إنه لا يوجد شيء بالعالم لا نستطيع تصنيعه في مصر، مشيدًا بإمكانات وكفاءة مصانع الإنتاج الحربي.وأضاف «نايت» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» أن اللودر المصري يناظر ويوازي مثيله في العالم من مختلف الماركات اليابانية والصينية والأمريكية والسويدية، مشيرًا إلى أنه إنتاج مصري بالكامل فيما عدا الموتور.وأشار إلى أن إنتاج اللودر سيبدأ خلال العام الجاري، بطاقة إنتاجية 150 لودر في السنة الواحدة، وأن ثمنه سيكون أقل من المستورد بنسبة 30 %، بنفس الإمكانيات التي يشملها المستورد وبضمان مدى الحياة.