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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع جماعي في أسعار نفط الخليج خلال تعاملات اليوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:17 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية خلال تعاملات اليوم، رغم تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، إضافة إلى قرارات "أوبك" بخفض الإنتاج.

وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، من خلال اتخاذ قرارات جماعية، إما بخفض الإنتاج أو زيادته.

وينشر «الدستور» أسعار خامات النفط العالمية، وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية:
سجل سعر النفط السعودي الخفيف 58.99 دولار للبرميل.
والنفط السعودي الثقيل 56.64 دولار للبرميل.
والنفط الجزائري مزيج سهران 65.50 دولار للبرميل.
وسعر النفط الإماراتي مزيج مربان 57.03 دولار للبرميل.
وسجل سعر النفط الكويتى 57.25 دولار للبرميل.
وسعر النفط العمانى 56.50 دولار للبرميل.
وبلغ سعر نفط البصرة الخفيف 59.87 دولار للبرميل.

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