جمارك قسطل تحبط محاولة تهريب أدوات ومستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى، برئاسة سلامة هلالى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.وبناءً على مذكرة سرية مقدمة من أحمد عمران بمكافحة التهرب الجمركي، وأحمد يحيى بالأمن الجمركي، والنقيب محمد عماد رئيس مباحث قسطل، مفادها اعتزام الراكبة "م. ش. أ" سودانية الجنسية قادمة من السودان تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل.وبالعرض على سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمود بدوى ومفضل محمد ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود مأمورى الحركة ومينا ناجي مأمور التعريفة، بحضور أحمد يحيى بالأمن الجمركي لتفتيش الراكبة فتبين وجود 1700 قلم روج و200 علبة ماكياج و240 مظلل عيون و12 علبة كريم مرطب داخل حقائبها الشخصية.وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 80 ألفا و320 جنيها.وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 4 لسنة 2020.