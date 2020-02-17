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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاملين أثناء سرقتهما كابل كهرباء السكة الحديد بالبحيرة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:12 م
عاملين
عاملين
البحيرة معوض هويدى
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، برئاسة الرائد عمر عرفات رئيس المباحث، من ضبط عاملي خردة أثناء قيامهما بسرقة كابل كهرباء السكة الحديد بقرية شابور بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بتمكن النقيب مصطفى النمر معاون مباحث المركز من ضبط "سعيد.أ.ر" 18 سنة، و"أحمد.ش.أ" 17 سنة، عاملى خردة ويقيمان بقرية الجزيرة بمركز كفر الزيات، أثناء قيامهما بسرقة كابل كهرباء خاص بالسكة الحديد بمدخل قرية شابور التابعة لدائرة المركز تم التحفظ على المضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إحالة المتهمين للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم.

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