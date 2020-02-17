الكشف على 300 حالة في قافلة سكانية بشرق الإسكندرية

أقام مركز معلومات التنمية المحلية، الإثنين، قافلة سكانية لأهالي العزبة الجديدة بحي ثان المُنتزه، لخدمة الأسر الأشد احتياجًا، تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي وشركة أبو قير للأسمدة تحت قيادة المهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.أقيمت فعاليات القافلة بمشاركة الفريق الطبي المتكامل، التابع لشركة أبو قير للأسمدة، حيث تم إجراء الكشوف الطبية اللازمة لأهالي العزبة بإجمالي (123 أطفال، 152 باطن، 34 أمراض نساء)، كما تم صرف عينات الأدوية المجانية للمرضى.عن التوعية البيطرية شاركت إدارة المعمورة البيطرية، ومدير الإرشاد البيطري بالمديرية، حيث تم تقديم خدمة الكشف البيطري على عدد من الحيوانات، إلى جانب التوعية بطرق التربية السليمة للحيوانات.وتم عقد ندوة تثقيفية من قبل ممثلي قصر ثقافة أبي قير عن دور الأسرة في مجابهة التطرف والإرهاب، كما تم إقامة ندوة أخرى من قِبل الفريق التابع للشركة القابضة لمياه الشرب عن طرق ترشيد استهلاك المياه.وشاركت إدارة التموين والتجارة الداخلية بالقافلة من خلال منفذ متحرك لبيع إسطوانات الغاز بسعر 70 جنيها للأسطوانة الواحدة، إضافة إلى وجود منفذ متحرك تابع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ومنفذ خاص بشركة إدفينا للأغذية المحفوظة وذلك للبيع بسعر المعرض.وتواجد ممثلو إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنتزه ثان للتوعية بضرورة القضاء على الأمية والتوعية بالإشتراك في الفصول المُقامة، وممثل إدارة المنتزه الإجتماعية للتوعية بطرق الحصول على معاش تكافل وكرامة وتوضيح الفئات المستهدفة، ورئيس الأمانة الفنية لوحدة حماية الطفل المعرض للخطر بالحي لمحاولة تقديم سبل المساعدة فيما يخص طرق الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال.أقيمت فعاليات القافلة بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية، وكيل مركز معلومات التنمية، رئيس الأمانة الفنية لوحدة حماية الطفل المعرض للخطر، المنسق الإعلامي بالحي ممثل عن إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمُنتزه ثان، ممثل عن إدارة الشئون الاجتماعية، ممثل عن مديرية الأوقاف والمركز الرئيسي للتنمية المحلية بالمحافظة.