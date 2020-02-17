الكويت تؤجل احتفالات الأعياد الوطنية بالخارج بسبب «كورونا»

وجه مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الكويتية بالتعميم على البعثات الدبلوماسية في الخارج، بتأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والتي توافق 24 و25 فبراير الجاري؛ في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووجه مجلس الوزراء الكويتي، وزارة التجارة والصناعة الكويتية بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء، على صعيد الإجراءات الوقائية الداخلية، موجها أيضا ديوان الخدمة المدنية الكويتي، بوضع ضوابط؛ للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية، واقتصارها على حالة الضرورة.وشدد على أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لأي تجمعات، لاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية؛ لتلافي كافة المخاطر المترتبة على انتشار هذا المرض، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، قد نفى - في بيان رسمي صادر في وقت سابق اليوم - صحة ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تشخيص حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إحدى مستشفيات الكويت.